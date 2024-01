The Kolors a Sanremo 2024 | «È questo il nostro momento migliore ma teniamo i piedi per terra»

(Di lunedì 22 gennaio 2024) Sono stati i dominatori delle radio negli ultimi dodici mesi (Italodisco vi dice nulla?) e ora per i Thei tempi sono maturi per il ritorno all’Ariston. Così, dopo la partecipazione nel 2018 con Frida (Mai, mai, mai), Stash e compagni tornano al Festival dicon un brano che è figlio prediletto della super hit del 2023. Un ragazzo una ragazza –il titolo della canzone per la kermesse – “non deluderà chi ha cantato, ballato e dato di matto con Italodisco. È un tormentone dichiarato, con lo scopo di far ballare tutto l’Ariston. Questa band sembra aver trovato la propria quadra e sembra inarrestabile”,ilcommento dopo il primo ascolto in anteprima (qui l’articolo completo). E se lo scorso anno ha riportato alla ribalta il gruppo dopo un periodo certamente meno ...

