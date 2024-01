The Kitchen | recensione | il District 9 di Daniel Kaluuya

Leggi su cinemaserietv

(Di lunedì 22 gennaio 2024) Il film: The, 2023. Regia: Kibwe Tavares,. Cast: Kane Robinson, Jedaiah Bannerman, Hope Ikpoku Jr, Teija Kabs, Demmy Ladipo, Ian Wright. Genere: Fantascienza, Drammatico. Durata: 107 minuti. Dove l’abbiamo visto: su Netflix. Trama: Londra, 2040: l’aumento dei prezzi delle case, il lavoro computerizzato e l’eliminazione dello stato sociale hanno trasformato la città in un parco giochi per miliardari, spingendo le classi meno abbienti in baraccopoli come The. Izi, ex ladro ed ex detenuto, cerca disperatamente di rimettersi in piedi, ma quando suo figlio contrae una malattia devastante, è costretto a partecipare a una rapina che cambierà per sempre la vita di tutti gli abitanti di The. Thesegna un passo importante ...