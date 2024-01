“The Floor” con Ciro Priello e Fabio Balsamo Nuovi e avvincenti duelli | le anticipazioni

(Di lunedì 22 gennaio 2024) “The” con: ledi martedì 23 gennaiodanno appuntamento ad una nuova sfida di “The”, la penultima per questa prima stagione, in onda martedì 23 gennaio in prima serata, alle 21.20, su Rai 2. Con lo sguardo deciso verso la meta e il desiderio di conquistare il premio finale di 100.000€, i 33 concorrenti, su 100 iniziali, rimasti in gioco si preparano per tanti coinvolgenti. Nessuno di loro può permettersi di abbassare la guardia, poiché un passo falso potrebbe compromettere il percorso, specialmente per coloro che hanno già conquistato numerose caselle. Nella puntata precedente: non sono mancati ...

'BreakInternational': concorso di danza hip - hop. Grande Auditorium del Palazzo dei Festival e dei Congressi ( più info ) MONACO 10.30 & 15.00 . 46° Festival Internazionale del Circo di ...... without charge, atSEC's website located at www.sec.gov or by directing a written request to AltC Acquisition Corp., 640 Fifth Avenue, 12th, New York, NY 10019. Participants in...The actor and the clinical psychologist both attended a sound meditation retreat in 2022, where they sparked an immediate connection ...A house fire in South Bend, Indiana, killed five children on Sunday evening, according to fire officials.