The Flash | i figli di Christopher Reeve smentiscono il coinvolgimento | Il cameo? Non l' abbiamo neanche visto

(Di lunedì 22 gennaio 2024) Idihanno rivelato di non essere mai stati coinvolti neldel padre in The, anzi, non hanno neppureil film. Mentre il Sundance Film Festival 2024 ospita l'anteprima del documentario Super/Man: TheStory, idell'attore, Will, Matthew e Alexandra, intervengono pubblicamente con Variety per smentire il loroneldel padre in The. Come sappiamo, quella dinon è la sola apparizione a far discutere. Nicolas Cage ha criticato il suospiegando che il suo lavoro sul set era completamente diverso da quantoal ...

Nicolas Cage non è entusiasta della CGI che ha ricoperto la sua interpretazione nel breve cameo che ha avuto in "The Flash ". Non tutti sanno che ... (movieplayer)

'. Lo studio ha utilizzato in modo controverso la CGI per ricreare le sue sembianze per un cameo in cui la sua iterazione di Superman viene avvistata daldi Ezra Miller nel ...Americomics prosegue analizzando la produzione degli anni Trenta, che battezzano la nascita delle strisce di Mickey Mouse e Donald Duck, Dick Tracy e Tarzan,Gordon e Mandrake, Terry and...Se questa discussione ti è stata utile, ti preghiamo di lasciare un messaggio di feedback in modo che possa essere preziosa in futuro anche per altri utenti come te!I figli di Christopher Reeve al Sundance Film Festival per "Super/Man: The Christopher Reeve Story hanno commentato il cameo di The Flash ...