Terzo suicidio in una settimana a Poggioreale | Ciambriello | Agire sull’organizzazione delle carceri

Leggi su ildenaro

(Di lunedì 22 gennaio 2024)in unanel carcere napoletano. A togliersi la vita, questa mattina, un detenuto di 36 anni che, tra circa un mese, sarebbe tornato in libertà. “I suicidi in carcere hanno un tasso venti volte superiore alla media nel nostro Paese: che cosa sta succedendo nelle nostre?”. A porsi la domanda è il garante dei detenuti della Campania, Samuele. “I detenuti che si suicidano – aggiunge – non hanno un fine pena mai, come nel caso anche dell’ultimo detenuto diche sarebbe uscito da qui a un mese. Quindi sono detenuti con una fragilità che, entrando in carcere, tentano ilo ci riescono, detenuti che si suicidano anche se a breve devono uscire. Allora la politica e le istituzioni ai vari ...