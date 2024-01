Terza puntata de La Storia | anticipazioni 22 gennaio | i tedeschi lasciano Roma

(Di lunedì 22 gennaio 2024)de La, la serie Rai tratta dalnzo omonimo di Elsa Morante, in onda stasera 22. Jasmine Trinca interpreta Ida, insegnante ebrea, e ne seguiamo la sua vita, quella dei suoi figli Nino e Useppe, attraverso gli anni della guerra e del dopoguerra tra dolori, gioie, speranze e delusioni. Composta da otto puntate, Laè ambientata durante la Seconda Guerra Mondiale. Ida Ramundo, maestra elementare rimasta vedova con un figlio adolescente, decide di tenere nascoste le proprie origini ebraiche per paura delle conseguenze delle leggi razziali. Di seguito lesullade Lache vedremo stasera: Ida trova una camera in affitto per lei e Useppe dalla ...

La storia prosegue con la messa in onda della terza puntata , in onda lunedì 22 gennaio in prima serata su Rai Uno. Basata sul celebre romanzo di ... (velvetmag)

Lastagione dello show con protagonista Zendaya potrebbe però fare a meno di uno dei membri ...dal 22 al 26 gennaio 2024 Martina Pedretti - 19 Gennaio 2024 My Home My Destiny news e trama...Adesso l'attenzione è tutta sulladi Doc - Nelle tue mani 3 e su ciò che succederà. Intervistata dal settimanale Tele Sette Sara Lazzaro definisce il suo personaggio come 'la portavoce ...La Storia - nuova fiction di successo della prima rete Rai - torna questa sera con il suo terzo appuntamento. Tratta dal romanzo di Elsa Morante e diretta da ...Dove vedere "La Storia" in tv e in streaming (22 gennaio) La terza puntata della miniserie "La Storia" in onda in prima tv oggi, 22 gennaio 2024, a partire dalle 21.25 su Rai 1. Gli episodi sono ...