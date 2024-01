Terribile scontro tra una Tesla ed una Smart | la macchina vola per 130 metri | feriti anche gravi

Lottano per la vita due dei quattro ragazzi mazaresi, coinvolti nelincidente di sabato notte a Marsala, in via Vecchia Mazara ( ne abbiamo parlato qui ). Per ...ulivo per evitare lo...- - > In Ecuador la lotta ai narcos si intreccia con lacrisi politica interna - Reuters . El Pulgarcito. El Salvador è il "Pollicino d'America": ... La violenza è conseguenza dellotra ...È un po’ triste perché gli è capitata una terribile tragedia. Non intendo sollevare questo argomento, e so che è molto personale: è diventato riconoscibile per strada. Si ritrae come se davanti a una ...Un terribile incidente si è verificato all'incrocio tra via De Maistre e via Pisacane a Torino nella mattinata di oggi, lunedì 22 gennaio 2024. A scontrarsi sono state due auto, uan Fiat Punto e una ...