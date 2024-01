Terribile frana | decine di persone seppellite

Leggi su thesocialpost

(Di lunedì 22 gennaio 2024) In un tragico evento verificatosi oggi, una massicciaha colpito il villaggio di Liangshui, situato nella città di Tangfang (contea di Zhenxiong), all’interno della provincia dello Yunnan, nel sudovest della Cina. La, avvenuta alle 5:51 ora locale (22:51 di domenica in Italia), ha lasciato 47intrappolate sotto le macerie, appartenenti a 18 diverse famiglie. I media statali cinesi hanno riferito che più di 200 residenti sono stati evacuati d’urgenza, mentre un’imponente operazione di soccorso è stata avviata. Questa include l’impiego di 10 escavatori, 33 camion dei pompieri e più di 200 soccorritori, tutti mobilitati per affrontare l’emergenza. Immagini scioccanti, diffuse attraverso il social network cinese Douyin, mostrano un paesaggio desolante: il villaggio montano, ricoperto di neve, appare devastato con ...