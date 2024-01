Terre rare | e se invece di cercarle | le sostituissimo?

(Di lunedì 22 gennaio 2024) Per supeil grave problema dell’approvvigionamento di questi elementi, Fondazione RaRa ha sviluppato un software per identificare materiali compositi e facilmente reperibili al posto di quelli originali

In una fase di tensioni geopolitiche acute e di crescente rilevanza delle materie prime critiche utilizzate in numerose tecnologie digitali e ... (formiche)

Per contro gli scrittori viventi non mi dicono quasi mai molto: levolte in cui ci incoccio mi ...si cimenta con la storia della letteratura italiana senza risparmiarsi nemmeno Sao ke kelle; ...Lo è il migrante che tenta la traversata del Mediterraneo e lo è chi fugge dalla sua terra desertificata artificialmente per estrarre le. Da questo punto di vista la Fratelli Tutti è ...Nelle terre del Grande fiume, sull’una e sull’altra riva, le nevicate da qualche anno a questa parte sono ormai diventate un fatto raro e limitato a qualche sporadica spruzzata.Questo valore e' in riduzione perche' prima di tutto le batterie si evolvono e l'obiettivo principale e' la riduzione delle terre rare (meno ne servono e meglio e') e in secondo luogo perche' sono ...