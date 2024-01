Terra Amara Anticipazioni 23 gennaio 2024 | Zuleyha pronta a fuggire?

Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5 ,, scopriamo che, nella puntata in onda il 23 gennaio 2024 , alle 14:10 , Gaffur è corso alla Villa per informare tutti del fatto che il procuratore sia entrato in possesso dell'arma con ...InBetül potrebbe rendersi protagonista di un omicidio, anche se accidentalmente. Secondo le puntate già andate in onda in Turchia la ragazza avrà una colluttazione con la nonnina: la donna ...Intanto l'interprete di Betül, Ilayda Çevik, sul suo profilo Instagram ha condiviso un contenuto riguardante un altro personaggio di Terra amara: Erkan Bektas, colui che presta il volto ad Abdülkadir.Un nuovo dramma si consumerà in Terra Amara, nel momento in cui Gulten e Saniye perderanno la vita, a seguito di un incidente stradale. Le due cognate verranno travolte con l'auto da un uomo non si ...