Terni | da Bandecchi nuove frasi choc | “Un uomo normale guarda il c…o a una donna e ci prova”

(Di lunedì 22 gennaio 2024) L'intervento del sindaco in Consiglio comunale durante la discussione di un provvedimento sulla violenza di genere: "Offendetevi quanto volete, l'Italia è piena di imbecilli che non capiscono" "Unil bel culo di unae forse ci, poi se ci riesce se la tromba anche, se non ci riesce invece torna

Nuovo show del sindaco di Terni , Stefano Bandecchi . Intervenendo in consiglio comunale , il primo cittadino non ha risparmiato, parlando degli ... (ilfattoquotidiano)

[caption id="attachment_351029" align="alignleft" width="150"] Antonio Tajani [/caption] "Fare un`opa su Forza Italia? No, ma avrei le idee per ... (ilfogliettone)

Bufera per le parole del sindaco diE' bufera per le parole che Stefano, sindaco di, pronuncia in consiglio comunale. "Gli italiani maschi normali, sani di mente, mi hanno capito. E le femmine normali mi hanno capito", dice il primo cittadino. "Rivendico ...Nuove frasi choc del il sindaco di, Stefano, intervenuto in Consiglio comunale, durante una seduta dedicata alla discussione di un provvedimento presentato dalle minoranze sulla ...Ancora tensioni in Consiglio comunale a Terni. Durante la discussione su atto proposto dalle minoranze sulla violenza di genere la consigliera Cinzia Fabrizi (FdI) ha criticato le dichiarazioni rilasc ..."Stefano Bandecchi il furente sindaco di Terni torna alla carica durante il consiglio comunale... ancora fresca alla memoria la furiosa lite dello scorso agosto che aveva trasformato le sale del ...