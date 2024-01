Temptation Island | “come fa Giuseppe Ferrara a non accorgersi che stai dimagrendo troppo?” | la reazione di Gabriela Chieffo

In queste ore Perla Vatiero ha nuovamente critica to Greta Rossetti per via del suo comportamento a Temptation Island L'articolo Perla Vatiero ... (novella2000)

La telenovela incentrata sulla storia d'amore tra Mirko e Perla non è ancora giunta alla sua conclusione. Secondo uno dei concorrenti del Grande Fratello , i due protagonisti disono ancora una coppia. Ecco quanto ha rivelato Paolo Masella a Federico Massaro. L'attacco di Federico a Mirko In questi giorni, Federico Massaro ha improvvisamente iniziato a ...... "Hanno sbagliato persona, come si permettono!" In un video di questa mattina, 22 gennaio, la colazione al GF ha avuto un sapore amaro per Perla Vatiero : l'ex concorrente di, ...essendo stata lei proprio la fidanzata che di fatto gliel’ha “sottratto” a Temptation Island. Accusa che la Rossetti, presente, ha cercato di rispedire al mittente: “No, io non sono la ex, perché la ...Ospiti a Verissimo, i due ex volti di Temptation Island hanno annunciato di essere tornati insieme. La conduttrice Toffanin ha precisato che la coppia si è ritrovata in una circostanza particolare: ...