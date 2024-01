Tempesta Isha | nubifragio e venti fino a 140 km h colpiscono Regno Unito e Irlanda | le immagini

(Di lunedì 22 gennaio 2024) Piogge incessanti,a 140 chilometri orari. Laha raggiunto in queste ore ile l’, provocando numerosi disagi: dalle migliaia di alberi caduti, ai black out elettricialle cancellazioni di voli (a Glasgow e Belfast molti aerei sono stati dirottati) e al traffico ferroviario sospeso. Alle persone è stato comunicato di tenersi lontane dalle coste per la propria incolumità. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Domenica le autorità locali hanno diffuso un allarme rosso per l'Irlanda che si prepara a ricevere al pari del Regno Unito i venti forti e le mareggiate causati dalla tempesta Isha. In previsione dell'arrivo della tempesta nei Paesi Bassi l'aeroporto Schiphol di Amsterdam ha cancellato 130 voli in arrivo e in partenza previsti per lunedì.