Teheran | i funerali dei militari iraniani uccisi da Israele in Siria

TEHERAN – L'Organizzazione curda Hengaw per i Diritti Umani ha reso noto che una studentessa di 20 anni, Anahita Amiripour, è stata uccisa con colpi di arma da fuoco da agenti in borghese nella città ...Milano, 22 gen. (askanews) – Centinaia di persone in lutto hanno partecipato a Teheran i funerali dei guardiani della rivoluzione uccisi in quello che l’Iran ha definito un attacco aereo israeliano su ...