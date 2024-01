Taranto | un concerto benefico tra gli eventi correlati ai riti della Settimana Santa Il 20 marzo

Alle 18,30 in piazza XX Settembre, a Martina Franca, il Concerto di capodanno . È organizzato quale prima manifestazione per celebrare le cinquanta ... (noinotizie)

Quest'anno ilsarà pro ANT: avrà lo scopo di raccogliere fondi per la campagna di prevenzione contro le malattie della Tiroide. Vorrei ringraziare tutti gli sponsor, aziende del territorio, ...Con la sua versatilità, Venuti proporrà uncaratterizzato dalle calde sonorità jazz con ... ore 21.30 " Teatro Santa Cecilia, Palermo Sabato 23 marzo , ore 21.00 " Teatro Fusco,...Nell’ambito degli eventi correlati ai Riti della Settimana Santa tarantina, l’assessore alla Cultura Angelica Lussoso, ha inteso prevedere nella programmazione del Teatro Comunale Fusco, il prossimo 2 ...Tanto teatro per grandi e per piccini, musica - dalla classica al rock - e anche mercatini di modernariato e antiquariato. Ecco qualche idea su come trascorrere la domenica e cosa fare stasera ...