Tananai nella polemica | la foto che fa discutere

Leggi su velvetgossip

(Di lunedì 22 gennaio 2024)quest’anno è stato annunciato da Amadeus tra gli ospiti del Festival di Sanremo. Per lui quest’anno nessuna gara sul palco dell’Ariston, ma dovrà comunque prepararsi alla sua esibizione. E per ironizzare sulla questione ha pubblicato uno scatto che è subito finitosocial. Ecco il motivo. Per il terzo anno consecutivotorna al Festival di Sanremo. A differenza degli ultimi anni però questa volta il cantante sarà ospite a Piazza Colombo insieme ai suoi colleghi nel corso della serata finale della kermesse. Mentre si sta rimettendo in riga con le prove nello studio musicale, nel frattempo scoppia laintorno a uno scatto pubblicato sui social in merito al suo ritorno. Ecco cosa è accaduto. Laprima di Sanremo per, ...