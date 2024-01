Tananai annuncia il tour nei palasport | le date e i biglietti

(Di lunedì 22 gennaio 2024)il nuovoneiper la fine del 2024, ecco tutte lee iDopo qualche mese di stop, in seguito a una stagione 2022-2023 di successi,torna a far suonare la propria musicando il nuovoLive 2024 neidi tutta Italia il prossimo autunno, nei mesi di novembre e dicembre. Iper il nuovodopo un 2023 da protagonistaè pronto a tornare per un 2024 all’insegna di nuova musica e apre il nuovo anno con la promessa di rincontrare il proprio pubblico dal palco dei principaliitaliani, a partire da inizio novembre con la data zero al ...

il nuovo tour "Live 2024" programmato per il prossimo autunno. Partendo dalla data zero al Palazzo del Turismo di Jesolo il 2 novembre proseguendo fino alla chiusura di tour ...... torna a far suonare la propria musica annunciando il nuovo "Live 2024", tour che toccherà i palasport di tutta Italia il prossimo autunno. La tournée, che sigià fra le più attese ...21.01 16:30 - ITALIA 1 - "Freedom - Oltre il confine" con Roberto Giacobbo, il secondo appuntamento in onda lunedì 22 gennaio in prima serata ...Dopo qualche mese di stop, in seguito a una stagione 2022-2023 di successi, Tananai torna a far suonare la propria musica annunciando il nuovo tour Tananai Live 2024 nei palasport di tutta Italia il ...