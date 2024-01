Tajani | “Informeremo le Camere sulla missione in mar Rosso”

(Di lunedì 22 gennaio 2024) BRUXELLES –nel maril Parlamento, per come sono le cose non è obbligatorio ma naturalmente lo”. Lo ha detto il ministro degli Affari Esteri, Antonio, ai cronisti a Bruxelles. “Io ho già informato, nei dibattiti che ci sono stati, in più occasioni, su quelle che sono le nostre intenzioni, e già dalla prossima mia presenza in Parlamento dirò quello che stiamo facendo. E’ giusto che il Parlamento sia informato ma lamilitare è già stata autorizzata, si tratta di quella dello stretto di Hormuz”, ha aggiunto. L'articolo L'Opinionista.

