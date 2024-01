TA-DAAN per l’artigianato contemporaneo

Leggi su lombardiaeconomy

(Di lunedì 22 gennaio 2024) TA-è il primo e-commerce per, nato a Milano da Roberta Ligossi, Sara Pianori, Costanza Tomba e Valeria Zanirato TA-è il primo content e-commerce di artigianato, nato a Milano dalla determinazione di quattro imprenditrici: Roberta Ligossi, Sara Pianori, Costanza Tomba e Valeria Zanirato. È un’ottima performance finanziaria quella registrata al fine 2023 con un + 200% rispetto all’anno precedente, raddoppiando il proprio fatturato. A seguito di un aumento di capitale di oltre 807mila euro, raccolti grazie a una campagna di equity crowdfunding su Mamacrowd a inizio anno con Azimut come lead investor, la start up è riuscita ad ampliare la propria community che conta oggi più di 200mila persone e il proprio network di oltre 5000 artigiani, provenienti da ...