Supplenze | scuole alla ricerca di docenti | elenco interpelli e scadenze

(Di lunedì 22 gennaio 2024) Anche quest'anno lecercano itramite. Specie per alcune classi di concorso gli istituti fanno fatica a trovare i supplenti. Gli avvisi vengono solitamente pubblicati sui siti degli Uffici scolastici provinciali. L'articolo .

Anche quest'anno le scuole cercano i docenti tramite interpelli. Specie per alcune classi di concorso gli istituti fanno fatica a trovare i ... (orizzontescuola)

Anche quest'anno le scuole cercano i docenti tramite interpelli . Specie per alcune classi di concorso gli istituti fanno fatica a trovare i ... (orizzontescuola)

Anche quest'anno le scuole cercano i docenti tramite interpelli . Specie per alcune classi di concorso gli istituti fanno fatica a trovare i ... (orizzontescuola)

Anche quest'anno le scuole cercano i docenti tramite interpelli . Specie per alcune classi di concorso gli istituti fanno fatica a trovare i ... (orizzontescuola)

Anche quest'anno le scuole cercano i docenti tramite interpelli . Specie per alcune classi di concorso gli istituti fanno fatica a trovare i ... (orizzontescuola)

Anche quest'anno le scuole cercano i docenti tramite interpelli . Specie per alcune classi di concorso gli istituti fanno fatica a trovare i ... (orizzontescuola)

Anche quest'anno lecercano i docenti tramite interpelli. Specie per alcune classi di concorso gli istituti fanno fatica a trovare i supplenti. Gli avvisi vengono solitamente pubblicati sui siti degli Uffici ...a6) tenendo conto del numero diaffidate e della distanza media tra le stesse. L'indennità ...di formazione con l'esonero dal servizio e con sostituzione ai sensi della normativa sulle...Vediamo allora cosa cambia per la scuola con la firma del nuovo Ccnl. Contratto Scuola 2024 e nuovi aumenti di stipendi Nuovi congedi per i supplenti con rinnovato Ccnl Scuola 2024 Quali sono le nuove ...L’ingiunzione inviata tramite il sindacato scuola della Cgil. Il giudice potrebbe riconoscere anche gli interessi maturati ...