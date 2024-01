Superman | Legacy | James Gunn | La storia non verrà influenzata dalla scadenza del copyright

... ma James Gunn ha assicurato a tutti i fan della DC che questa notizia non avrà alcuna ripercussione sul film. Intervenendo sui social, Gunn ha confermato che le notizie sulla ...avvierà una nuova era dell'universo DC, con la guida di James Gunn che, oltre a figurare come co - presidente degli Studios, lavorerà anche alla sceneggiatura e alla regia del ...Come vi avevamo riportato, i personaggi di Superman e Batman diventeranno di pubblico dominio nel 2034 e 2035 rispettivamente, ma James Gunn ha assicurato a tutti i fan della DC che questa notizia non ...While Reeve's portrayal of Superman was a large part of his legacy, Will Reeves revealed that it wasn't the role that his late father was most proud of. He identified his turn as Congressman Jack ...