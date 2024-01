Superman | il documentario su Christopher Reeve al Sundance VIDEO

Un documentario andato in onda su The CW ha ricorda to perché Paul Walker ha rifiutato l'iconico ruolo di Superman . La messa in onda del documentario ... (movieplayer)

... al Sundance Film Festival, delcelebrativo del padre: Super/Man: The Christopher ... hanno rivelato che né i DC Studios li hanno contattati in merito al cameo diin The Flash , né ...ROMA - Non è, ma un uomo con un passato difficile e una storia familiare complessa, convinto di essere ... il pianeta da cui Marco Antonio dice di venire, è il titolo dell'ultimo...Warner Bros. ha utilizzato in modo controverso la CGI per ricreare le sembianze di Christopher Reeve in un cameo in cui la sua iterazione di Superman viene individuata dal Flash di Ezra Miller nel ...L'ultimo documentario di Francesco Munzi ... E apre uno squarcio su un mondo sommerso, che ha bisogno di risorse ROMA - Non è Superman, ma un uomo con un passato difficile e una storia familiare ...