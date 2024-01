Supercoppa | Napoli-Inter | le formazioni ufficiali

(Di lunedì 22 gennaio 2024) In Arabia Saudita, sarà assegnato il primo trofeo italiano del 2023-24. Nelle due semifinali della scorsa settimana entrambe lehanno vinto 3-0 Ilstasera si gioca la finale diItaliana contro l’. Walter Mazzarri conferma l’assetto vincente della semifinale con la Fiorentina, con la linea di difesa a tre (o a cinque) con Di Lorenzo braccetto e Rrahmani e Juan Jesus a completare. Mazzocchi sulla destra. La novità è a sinistra: out Mario Rui, al suo posto c’è Zerbin. Per il resto tutto confermato, centravanti compreso: c’è Simeone, preferito a Raspadori ancora.(3-4-2-1): Gollini; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus; Mazzocchi, Cajuste, Lobotka, Zerbin; Politano, Kvaratskhelia; Simeone. A disposizione: 14 Contini, 16 Idasiak, 4 Demme, 6 Mario Rui, 20 Zielinski, ...

