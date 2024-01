Supercoppa | Napoli-Inter | le formazioni ufficiali

(Di lunedì 22 gennaio 2024) In Arabia Saudita, sarà assegnato il primo trofeo italiano del 2023-24. Nelle due semifinali della scorsa settimana entrambe lehanno vinto 3-0 Tutto pronto a Riad per la finalissima della 37ª edizione dellaitaliana Ilsogna il terzo successo mentre l’campione nel 2022 e nel 2023, può salire a quota 8 (a -1 dalla Juventus). Walter Mazzarri ripropone il 3-4-3 introdotto nella semifinale vinta 3-0 contro la Fiorentina ma senza Mario Rui (problema al piede): al suo posto c’è Zerbin. Politano e Kvara a supporto di Simeone centravanti. Ancora panchina per Raspadori e Zielinski. Ngonge, appena arrivato dal Verona, potrebbe esordire a partita in corso. Simone Inzaghi, invece, per centrare la quintada allenatore (sarebbe record), fa un solo cambio: De Vrij ...

