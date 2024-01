Supercoppa | Napoli a testa alta | vince l’Inter tra le polemiche Signori ecco Pechino 2!

Leggi su napolipiu

(Di lunedì 22 gennaio 2024)batte ilnella finale digrazie ad un gol di Lautaro al 91?. Azzurri in 10 per l’espulsione di Simeone.si è aggiudicata laItaliana 2023 battendo il1-0 grazie ad un gol di Lautaro Martinez durante il recupero. Un successo che porta la firma dell’arbitro Rapuano, criticato dai partenopei per alcune discutibili scelte che hanno condizionato l’andamento della partita.-Inter:macchiata dagli errori di Rapuano Dopo un primo tempo equilibrato chiuso sullo 0-0, la ripresa si apre con una chance per Kvaratskhelia che impegna Sommer con un destro a giro. L’episodio chiave arriva al 60?: Rapuano espelle Simeone per un presunto pestone su Acerbi, decisione molto dubbia che fa infuriare ...