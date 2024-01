Supercoppa Italiana – Napoli-Inter le probabili formazioni

Il TG di Inter-News .it torna anche in questa stagione, in formato Flash ! Un’edizione rinnovata, più immediata e sempre più digitale. Ogni giorno dal ... (inter-news)

Ritorno di immagine positivo per la Lega di Serie A RIYADH - La prima finale della nuovasarà tra i campioni d'Italia del Napoli e l'Inter. Allo stadio Al - Awwal di Riyhad si ...'Josè Mourinho vuole restare in Italia e guarda al Napoli'. Lo scrive il Times, voce autorevole. La società partenopea - impegnata stasera nella finale dicontro l'Inter - deve pianificare il futuro, dopo aver affidato per sei mesi l'incarico di allenatore a Walter Mazzarri, in sostituzione di Rudi Garcia. Un ex Roma, come Spalletti, ...Simone Inzaghi, i microfoni di Radio Serie A, ha parlato della sfida di Supercoppa di questa sera. Ecco le sue parole riprese da Tmw: "Vogliamo vincere questa finale contro un avversario ...Lorenzo Casini, numero uno della Lega Serie A, ha lanciato l'idea di far giocare un'intera giornata di Serie A. Ma c'è di più: ...