Supercoppa italiana all’Inter | Napoli ko 1-0

(Di lunedì 22 gennaio 2024) Terza vittoria di fila e ottava in totale per l’Inter in. Nella finale disputata all’Al-Awwal Stadium di Riad i nerazzurri superano 1-0 ilgrazie a un gol al 91? del solito Lautaro Martinez. Gli azzurri pagano l’espulsione per doppia ammonizione di Simeone al 60?. Nuovo trionfo per l’allenatore dei vice campioni d’Europa Inzaghi che conquista il trofeo per la quinta volta. Avvio di partita aggressivo da parte delche pressa alto e tiene lontano l’avversario dalla propria area. All’11’ ci prova Kvaratskhelia su punizione ma la sua conclusione è respinta dalla barriera. Con il passare dei minuti crescono i vice campioni d’Europa in carica e prendono in mano le redini della partita. Al quarto d’ora arriva la prima occasione dell’incontro: sulla respinta della difesa arriva il tiro al volo di Dimarco dalla ...

I nerazzurri sbloccano la gara in pieno recupero contro il Napoli in dieci per l'espulsione di Simeone. Terza Supercoppa consecutiva per Inzaghi (ilgiornale)

