Supercoppa Italiana 2024 | Lautaro Martinez fa gioire l’Inter | Napoli battuto 1-0 allo scadere

(Di lunedì 22 gennaio 2024) A Ryad èa festeggiare la terzaconsecutiva: in Arabia Saudita i nerazzurri si portano a casa l’ottavo titolo battendo per 1-0il, in una gara ricca di tensione. È il capitano,, a lanciare la banda di Simone Inzaghi verso il trionfo, proprio. Ildi Mazzarri si schiera con il 3-4-2-1, mentrerisponde con il suo solito 3-5-2 e nel primo tempo sono ovviamente i nerazzurri a creare le opportunità più importanti, mancando però spesso e volentieri nell’ultimo passaggio chiave. Non ci sono grandi opportunità nella prima frazione, se non un gol annullato a...

Calhanoglu (I), Zerbin (N), De Vrij (I), Barella (I), Gaetano (N), Lautaro (I) Espulsi : Simeone al 60' per doppia ammonizione Terza volta di fila che l'Inter conquista la Supercoppa italiana.