Supercoppa Italiana 2024 | Finale Napoli - Inter diretta esclusiva Canale 5

(Di lunedì 22 gennaio 2024) Lunedì 22 gennaio alle 20,si sfideranno INsu5 per conquistare la EA SPORTS FC SUPERCUP 2023/! LA PRIMA SEMI- Entrambe le squadre partono subito forte e costruiscono un’occasione nei primi 10 minuti di gioco. Prima è Politano a ricevere palla sulla destra, accentrarsi e far partire un tiro preciso dal limite dell’area che Terracciano in tuffo alza sopra la traversa. Poi è Ikonè a rendersi pericoloso nell’area di rigore del, ma la sua conclusione è deviata in angolo dalla difesa. Al 22’ ilva in vantaggio col gol dell’ex: Simeone riceve palla in profondità, entra in area e con il destro incrocia alla perfezione superando Terracciano. Al 28’ la Fiorentina va in gol con ...

Napoli-Inter è la prossima partita stagionale in programma. Si va in campo per la finale di Supercoppa Italiana . Inter impegnata in Arabia Saudita. ... (inter-news)

La settimana passata è stata un totale fallimento per il nostro calcio: scopriamo perché. Si sono giocate le semifinali diin quel di Riad e nonostante abbiano giocato delle squadre come Inter, Napoli, Lazio e Fiorentina, questo format non ha riscosso successo soprattutto per le assenze di Milan e ...Commentando negativamente la, Infantino ha ripetuto che i team minori dovrebbero scendere in campo più spesso. Infatti, il nuovo mondiale dei club a 32 in Arabia, pensato dalla ...Salvatore Bagni, ex giocatore del Napoli, ha rilasciato un’intervista al quotidiano Il Mattino soffermandosi sulla finale di Supercoppa italiana tra gli azzurri e l’Inter. Queste le sue parole: “La ...Dopo la doppietta in Supercoppa Italiana contro la Fiorentina, Alessio Zerbin si appresta a lasciare il Napoli. Il classe 1999, come rivelato in questi minuti dal giornalista ed esperto di ...