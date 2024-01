Supercoppa | Inzaghi e Inter | voglia di record Il Napoli sogna il terzo trionfo Per Lautaro altra notte da re

"Manca l'ultimo passo", dice. Lautaro "Non pensiamo alla Juve" RIYADH (ARABIA SAUDITA) - Il campionato sarà pure una corsa di cavalli, per ... (ilgiornaleditalia)

Tempo di lettura: 3 minuti“Sarebbe bello avere il record di vincere la quinta Supercoppa da allenatore, ma ci tengo più per l’Inter che per Simone ... (anteprima24)

Simone, allenatore dell'Inter, ha parlato ai microfoni di Radio Tv Serie A a poche ore dalla finale diSimone, allenatore dell'Inter, ha parlato ai microfoni di Radio Tv Serie A a poche ore dalla finale di. Ecco le sue dichiarazioni. RECORD DI SUPERCOPPE VINTE ...Napoli . Mission impossibile in, o quasi. Il Napoli tenta l'impresa stasera a Riad contro l'Inter nella finale del primo ... sono i favoriti: la squadra diè in un grande stato di ...Dopo il netto successo in semifinale contro la Lazio, l'Inter di Simone Inzaghi si prepara ad affrontare il Napoli nella finale di Supercoppa italiana edizione 2024. Sommer; Pavard, de Vrij, Acerbi; ...La sconfitta con il Genoa ha acuito la crisi in casa Salernitana e quindi sono state ore di riflessioni profonde nel club campano sul futuro di Pippo Inzaghi anche perché ora il Cagliari è 6 punti ...