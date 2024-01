Supercoppa | fischi degli arabi per Riva nel minuto di silenzio

Liberi dalla, i bianconeri battono 3 - 0 il Lecce e si portano in testa alla classifica, ... Il match però verrà ricordato soprattutto per i vergognosirazzisti a Miagnan, che ......ancora disputare il match della ventunesima giornata data l'impegno con la finale di... che scende nel terreno di gioco del Via del Mare tradi sprezzo ma anche di incoraggiamento, ...Il tiro dell'armeno finisce alto. Mazzarri inviperito per il non fischio di Rapuano. 17' - Calhanoglu controlla e calcia, il tiro rimbalza ma Gollini trattiene bene a terra. 15' - Dimarco! Conclusione ...Brutta pagina di sport a Riad. Durante il minuto di silenzio deciso dalla Lega Serie A prima del secondo tempo di Napoli-Inter, finale di Supercoppa Italiana in corso di svolgimento in Arabia Saudita, ...