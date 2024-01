Supercoppa | Colonnese | l' Inter deve stare attenta a Simeone

Leggi su agi

(Di lunedì 22 gennaio 2024) AGI - Francesco, ex difensore die Napoli, le pretendenti allaitaliana in palio a Riad, si esprime sulla finale e sui possibili scenari. "Io - premette - sonoista, ma Napoli è la mia seconda squadra, ed è stata quella di mio padre Vincenzo. Sono molto legato a entrambe e porto con me dei bellissimi ricordi. Napoli è una piazza importante, che ha grande fascino, sono i Campioni d'Italia in carica, è una squadra molto forte anche se arriva da una prima parte di stagione non così esemplare. Ha superato però brillantemente la prova con la Fiorentina meritando la finale, cambiando modulo rispetto al 4-3-3, che ha funzionato. Vedremo un Napoli diverso dal solito, meno 'garibaldino' rispetto a quello di Spalletti: nella prima parte di stagione voleva dominare il gioco, oggi invece è la ...