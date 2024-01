Supercoppa | brutto fallo su Kvaratskhelia Mazzarri protesta | Di Bello lo riprende

Leggi su napolipiu

(Di lunedì 22 gennaio 2024)Italiana, l’arbitro Rapuano non sanziona unsuvivacemente e viene ammonito verbalmente da Di. Nel corso del primo tempo di Napoli-Inter, match valido per laItaliana, l’arbitro Rapuano ha sorvolato su uninterventoso ai danni di, lasciando proseguire il gioco. L’episodio ha suscitato le vibranti proteste del tecnico azzurro Walter, prontamente redarguito dal quarto uomo Di. Il fischietto pugliese ha ammonito verbalmente, con cui vanta un precedente burrascoso in Napoli-Monza dello scorso 29 dicembre. In quell’occasione l’operato di Di ...