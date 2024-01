Sulle orme della Genova medievale | alla riscoperta di una storia affascinante ancora poco conosciuta

ai quali il fascismo ha messo un ponte per poter ritornare in Italia a distogliere le masse proletarie dal seguire il partito comunista, che dovrà ineluttabilmente condurledella ...Originario dell'Albania, Bledar era arrivato in Italia a soli 15 anni,del fratello maggiore emigrato prima di lui in cerca di fortuna. I primi lavori lo avevano visto fare il manovale e ...Domenica 4 Febbraio, ore 10.30, appuntamento a Piazza Niscemi per un tour di 2 ore sulle orme dei Borbone, alla scoperta della Real Tenuta della Favorita, della prima femminista del Regno di Sicilia e ...In quest’occasione importante Mary di Danimarca ha indossato un abito blu, arricchito da un tocco di stile sul cappello in tinta. Infatti il copricapo elegante era adornato da alcune piume. Di recente ...