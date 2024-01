Suicidio assistito | ecco perché il giudice di Firenze ritiene incostituzionale il requisito del sostegno vitale che fu deciso dalla Consulta

(Di lunedì 22 gennaio 2024) Quando il 25 settembre 2019 con una sentenza storica ladecise che non era punibile chi aiuta a morire un malato, lo fece disegnando un perimetro delimitato da quattro requisiti: ovvero che la persona soffrisse di una malattia irreversibile, che dovesse sopportare sofferenze fisiche e/o psicologiche intollerabili, che avessein autonomia e liberamente di porre termine alla sua esistenza e di essere tenuta in vita da trattamenti di. Ed è questoche è ritenuto discriminatorioper le indagini preliminare di, Agnese De Girolamo, che in 18 pagine spieganon può archiviare le posizioni di Marco Cappato, Felicetta Maltese e Chiara Lalli come chiesto...

Nellinerzia del Parlamento, la Consulta inteverra' per la terza volta sul cosiddetto, dopo lordinanza e la sentenza DjFabo/Cappato che attualmente norma il tema. Dei requisiti ...Registrati qui gratuitamente a Libero e leggi il commento integrale di Daniele Capezzone, no alla legge in Veneto: non passa la linea di Luca Zaiaaccompagnandolo in Svizzera per poter ricorrere al suicidio medicalmente assistito. Il giorno successivo alla sua morte, Maltese e Chiara Lalli si erano autodenunciate presso la stazione dei ...Un nuovo suicidio ha avuto luogo nel carcere di Poggioreale (Napoli), il terzo da inizio anno. Lucia Castellano, provveditrice per le carceri della Campania, afferma che il detenuto «era afflitto da u ...