Suicidio assistito | associazione Coscioni | “Sostegno vitale in senso restrittivo è discriminatorio”

(Di lunedì 22 gennaio 2024) “Siamo fiduciosi nel lavoro dei giudici della Consulta. Il trattamento di, se interpretato in, è un requisitoin quanto non incide sulla capacità di prendere decisioni, sulla irreversibilità della malattia, sulle sofferenze intollerabili”. Filomena Gallo, segretaria dell’, difensore e coordinatrice del collegio legale di Marco Cappato, Felicetta Maltese, Chiara Lalli, è sicura delle sue parole. Le afferma con forza, commentando la nuova eccezione di legittimità costituzionale per ilsollevata dal Gip di Firenze Agnese De Girolamo sul caso di Massimiliano, il 44enne di San Vincenzo (Livorno) morto l’8 dicembre 2022 fa in una clinica vicino a ...