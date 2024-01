Studentessa uccisa da agenti di sicurezza in Iran | pressioni sulla famiglia per nascondere la morte

Iran, Ong:da agenti L'organizzazione curda Hengaw per i diritti umani ha reso noto che unadi 20 anni Anahita Amiripour è stataa colpi di arma da fuoco da agenti in ...Un'altra giovaneè statain Iran, a più di un anno dalla scomparsa di Mahsa Amini, la 22enne morta nel settembre del 2022 a Teheran e divenuta un simbolo della repressione nel Paese. La vittima è ...Una vergogna nella vergogna: in Iran l’Organizzazione curda Hengaw per i Diritti Umani ha reso noto che una studentessa di 20 anni Anahita Amiripour è stata uccisa con colpi di arma da fuoco da agenti ...L'Organizzazione curda Hengaw per i Diritti Umani ha reso noto che una studentessa di 20 anni Anahita Amiripour è stata uccisa con colpi di arma da fuoco da agenti in borghese nella città di Borujerd, ...