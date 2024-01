Stratwarming | crollo delle temperature e neve a bassa quota | cosa ci aspetta 

(Di lunedì 22 gennaio 2024) A febbraio le condizioni meteo potrebbero variare in modo significativo per via di un intenso riscaldamento della stratosfera terrestre sopra la regione artica

La causa di questo repentino cambiamento climatico è lo, che provoca - spiega il ... Giuliacci prevede ildi gennaio: che tempo faràIl 2024 porta ildelle temperature. "Significativo", cosa rileva Sottocorona Sul sito ... 'Serve innanzitutto uno, ovvero un forte riscaldamento stratosferico attorno al Polo Nord. ...È in arrivo una fase di maltempo dopo giorni quasi primaverili ROMA – Torna l’inverno in Italia. È in arrivo una fase di maltempo dopo giorni quasi primaverili: in alcune regioni… Leggi ...Il Polo Nord sta vivendo un fenomeno climatico noto come Stratwarming, un riscaldamento improvviso e intenso della stratosfera terrestre che si verifica ogni anno, anche più volte, e che può avere rip ...