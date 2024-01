Strano oggetto usato nell’Antica Roma | il suo uso ti lascerà spiazzato

(Di lunedì 22 gennaio 2024) Unoancora utilizzato dagli italiani ma con una lunga storia alle spalle, che ha origine: ecco quale. Strani oggetti dell’Antica: la lucernana – IlCorrieredellaCitta.comL’Anticanon è stata solamente la culla di uno sviluppo storico e artistico che ha condizionato il divenire dell’Italia e l’Occidente come lo intendiamo oggi. Tra questi aspetti, non meno fondamentale anche il discorso attorno agli antichi sapere, che forse con il passare dei secoli si sono persi nonostante l’importanza ingegneristica che hanno portato alla Città Eterna. Strani oggetti usati: i pensieri perduti Come detto, anche l’archeologia ipotizza come...

A volte, su Internet ci imbattiamo in cose che ci lascia no perplessi. Questo particolare elemento ha confuso tutti finché la spiegazione non ha ... (it.newsner)

...anche messo a punto un modello biologico che descrive qual è la dimensione minima che un...energia solare nello spazio è stata un successo di Jorge Garay Sta succedendo qualcosa diagli ...della conferenza, la riemersione e la crescita elettorale in Germania del neofascismo, ... per unoparadosso, finiscano per porsi strumentalmente a sua difesa contro le tendenze elitarie ...Nei cieli è stato individuato uno strano oggetto che per massa può essere (forse) una via di mezzo fra un buco nero e una stella di neutroni. E’ un articolo pubblicato su Science a parlare di… Leggi ...Il centro della via Lattea Individuato un oggetto misterioso nella Via Lattea, la galassia a cui appartiene anche il nostro Sole. Sulla natura di questo corpo celeste per ora ci sono solo delle… Leggi ...