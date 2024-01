“Storie di donne al bivio” | Paola Ferrari ha fatto un annuncio da brividi

(Di lunedì 22 gennaio 2024) News tv. “dial”,parla della sua malattia. In ogni puntata didial, in onda su Rai 2, tredella politica, dell’economia o dello spettacolo raccontano il loro momento di svolta e le scelte della loro vita, tra famiglia, carriera, figli e amori. Tra le ospiti dell’ultima puntata anche, la quale ha parlato per la prima volta in diretta tv della sua malattia.Leggi anche:contro Belén dopo “Domenica In”, cosa ha scritto su di lei Leggi anche:, il racconto della lotta contro il tumore Leggi anche:...

Lo scegliamo con cura, lo gustiamo soli o in compagnia, lo regaliamo quale dono prezioso per il palato e la psiche. Il Cioccolato seduce ... (vanityfair)

Torna ufficialmente C’è posta per te, il programma di Maria De Filippi in onda nel sabato sera di Canale 5 e ricco di emozionanti storie . Questa ... (blogtivvu)

dial bivio, l'ospite ha voluto lanciare un messaggio importante Paola Ferrari , in base sempre alle anticipazioni, ha poi svelato a Monica Setta di aver voluto parlare del suo tumore ...Attraverso un linguaggio multidisciplinare che unisce cinema e illustrazione , si pone l'obbiettivo di narrarestraordinarie diche hanno contribuito a trasformare il panorama ...Nuova settimana, nuova puntata di Uomini e Donne, il dating show di Maria De Filippi, in cui torniamo a seguire le vicende dei tronisti del trono classico e dei protaginisti del parterre del trono ...L'amministratore delegato del gruppo specializzato in pneumatici per applicazioni industriali racconta i nuovi progetti per il 2024, dal nuovo pneumatico impegnato nella Dakar alla partnership con Val ...