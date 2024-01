Stephen King voleva John Candy per L’occhio del male | “Gli salveremo la vita”

(Di lunedì 22 gennaio 2024)avrebbe volutoper il ruolo del protagonista dedel, omonimo adattamento cinematografico datato 1996 del suo romanzo del 1984: a rivelare l’incredibile curiosità è il produttore Mitchell Galin, nel commento audio della nuova edizione Blu-Ray della pellicola, diretta da Tom Holland. Nell’intervista Galin rivela che l’attore comico, affetto da grave obesità, era stato avvicinato per la parte di Billy Halleck poco tempo prima della sua improvvisa scomparsa, avvenuta nel 1994, per un infarto; le trattative però non andarono a buon fine. Sulle ragioni del fallimento, però, non viene fatta eccessiva chiarezza. Ecco le parole di Galin, riportate in un editoriale di Cinema Blend: “Contattammo gli agenti di… ...

L'attrice è apparsa in Gerald's Game (adattamento di), The Haunting of Hill House , The Haunting of Bly Manor , Midnight Mass e La caduta della casa degli Usher . Flanagan è attualmente ...Nonostante l'esito poco felice dell'adattamento per il cinema con Idris Elba, La Torre Nera resta una delle opere più appetibili (e difficili) dida portare sullo schermo. A riprovarci sarà Mike Flanagan , che di adattamenti kinghiani se ne intende, e potrebbe farsi aiutare da una delle sue collaboratrici abituali, Carla Gugino . ...L’ Academy negli anni ha fatto sicuramente i suoi errori. Basti pensare che maestri come Chaplin, Hitchcock e Kubrick non hanno ottenuto molte statuette nel corso della loro carriera.E so che è qualcosa di cui Mike è incredibilmente appassionato. Penso che sia fantastico come interprete di Stephen King. Eppure, ha anche una sua voce così forte che in qualche modo è bellissima. Il ...