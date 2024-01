Stefano Miele sbotta contro Greta Rossetti | lei reagisce malissimo!

Leggi su anticipazionitv

(Di lunedì 22 gennaio 2024) Traè nata un’incomprensione nella casa del Grande Fratello 2023 che è stata motivo di forti discussioni. Infatti, i due si trovavano a parlare insieme a Perla Vatiero di un possibile flirt tra quest’ultima e un altro inquilino della casa più spiata d’Italia, quando una dichiarazione dell’ex tentatrice ha fatto scattare lo stilista, che ha pronunciato una frase velenosa nei suoi confronti, coinvolgendo anche Mirko Brunetti. Come si poteva immaginare,non ha reagito per niente bene alle parole di, ma vediamo nel dettaglio cosa è successo. GF 2023:e le parole su Perla Vatierosi trovava in cucina con...