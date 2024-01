Start list gigante maschile Schladming 2024 | italiani in gara e pettorali di partenza

(Di lunedì 22 gennaio 2024) Ladeldi, tappa di Coppa del Mondo di sci alpino: ecco di seguito idie glial via. Sulle nevi austriache riparte il circo bianco e lo fa con un appuntamento molto atteso, anche se gli azzurri non stanno ben figurando fin qui: bib 14 per Della Vite, bib 17 De Aliprandini, bib 18 per Borsotti. Di seguito ecco lacompleta per lanotturna.1 380335 ZUBCIC Filip 1993 CRO Atomic 2 202597 SCHMID Alexander 1994 GER Head 3 511852 CAVIEZEL Gino 1992 SUI Dynastar 4 512269 ODERMATT ...

Ladella seconda manche dello slalom maschile di Kitzbuehel 2024 , appuntamento valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino . L'ultimo a partire sarà lo svedese Kristoffer Jakobsen , che a ...Ladella seconda manche dello slalom femminile di Jasna 2024 , appuntamento valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino . L'ultima a partire sarà la statunitense Mikaela Shiffrin , che ha ...Domani, martedì 23 gennaio, si disputerà la prima gara della due giorni riservata alle gare tecniche della Coppa del Mondo 2023-2024 di sci alpino: a Schladming (Austria) si disputerà lo slalom gigant ...It’s the start of a new era for Mazda’s signature spec racing series; the Whelen Mazda MX-5 Cup presented by Michelin era. The series welcomes new partners, a new name and a new logo to kick off ...