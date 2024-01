Sporting Braga-Sporting Lisbona Coppa di Lega Portoghese | 23-01-2024 ore 20 | 45 | formazioni ufficiali | quote | pronostici Prima semifinale a Leiria

Le aperture portoghesi di martedì 23 gennaio 2024 Record "Obrigados a ganhar". Titola così il quotidiano Record, soffermandosi.In Italia oggi non si gioca, ma in giro per il mondo non mancano le partite da seguire in questo martedì 23 gennaio 2024. Tengono banco le due.Le quote sorridono all'undici di Lisbona ma non si può escludere almeno una rete da parte del club guidato da Artur Jorge ...