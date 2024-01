Spiegazioni di Mew sulla sua uscita da Amici | il video | i seri motivi

(Di lunedì 22 gennaio 2024) A due settimane dal suo ritiro daMew oggi ha deciso di dare delleai fan, soprattutto perché in giro sono usciti rumor di ogni tipo. Nessun colpo di testa o voglia di vivere l’amore con Matthew lontana dalle telecamere, la cantante èperché non stava bene. mew ha lanciato un messaggio bellissimo e penso che queste parole siano super importanti e possano essere d’aiuto a chi sta vivendo una situazione simile. grazie valentina per tutto, sei tanto forte#23 pic.twitter.com/8GMH9DTi6D — deb (@babyfthvney) January 22, 2024 Ledi Mew. “Ho letto tante c ose negli ultimi giorni ed è per questo che ho deciso di fare questo. Voglio condividere con voi una scelta che ho fatto, difficile, ma anche positiva. Il percorso ad...

Queste le parole di: ' Ho deciso di fare questo video non per darema perché voglio condividere con voi una scelta . Una scelta che ho fatto difficile ma anche positiva. Il percorso ...A questo punto online è pieno di commenti da parte dei fan che hanno dato libero sfogo all'immaginazione, dandoalquanto fantasiose. Chi crede chesia rimasta incinta durante le ...Queste le parole di Mew: “Ho deciso di fare questo video non per dare spiegazioni ma perché voglio condividere con voi una scelta. Una scelta che ho fatto difficile ma anche positiva. Il percorso ad ...Nel video che Mew ha pubblicato sul proprio profilo Instagram ha detto: «Ciao ragazzi, ho letto tante cose negli ultimi giorni ed è per questo che ho deciso di fare questo video dove non darò ...