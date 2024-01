Speleologo muore per malore in grotta a Montebuono

(Di lunedì 22 gennaio 2024) Tragedia all’interno delladiper undurante un’ispezione dentro la cavità. Soccorritori alladi– ilcorrieredellacitta.comTragedia durante un’escursione speleologica per un uomo di 55 anni, che ieri è deceduto per unall’interno delladi. Loera in gruppo con altri tecnici ed esperti della materia, quando improvvisamente è stato colto dalche lo ha stroncato. Per i presenti, non è servito a nulla il tentativo di prestargli soccorso e successivamente rianimarlo.all’interno delladi ...

Secondo le prime informazioni, sarebbe stato colpito da un malore. Sul posto sono arrivati immediatamente i vigili del fuoco, i vigili del gruppo SAF di Roma ed i carabinieri ma per l'uomo non c'era ...Era responsabile dello storico gruppo Grotte Pipistrelli di Terni ed era considerato unodi lunga esperienza. Ieri pomeriggio, purtroppo, mentre era a esplorare con alcuni amici la 'Buca del Pretaro', in provincia di Rieti, è morto improvvisamente. Mirko Madolini, 55 anni, ...Come ogni anno, sabato 27 gennaio si celebra in tutta Italia il Giorno della Memoria, ricorrenza internazionale per commemorare le vittime dell’Olocausto. A Terni, il comitato provinciale dell’Anpi, ...Tragedia domenica pomeriggio in provincia di Rieti, dove ha perso la vita uno speleologo umbro. L’uomo, 55 anni di Terni, era in compagnia di un gruppo nella grotta di Montebuono quando, a causa di un ...