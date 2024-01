Spagna | Alba Cebrian morta per infarto a 23 anni durante un allenamento | la mezzofondista era vincitrice del campionato nazionale

(Di lunedì 22 gennaio 2024) La giovane atleta spagnolaCebrián, specializzata nei 3.000 ostacoli, èall'età di 23dopo diversi giorni di ricovero in ospedale a seguito di unsubito mentre si allenava sulle piste di La Vall d'Uixó a Castellón. Cebrián,di talento, aveva gareggiato in passat

Sorride amaro Luciano Spalletti . Euro 2024 sarà tutto in salita per la sua Italia, fin dall’inizio. Ma d’altra parte ndo dalla quarta fascia non si ... (ilfattoquotidiano)

Roma, 3 dic – Si è svolto ad Amburgo, nel tardo pomeriggio di ieri il sorteggio per la fase finale di Euro 2024 : l’Italia , in un girone dal sapore ... (ilprimatonazionale)

1771 - Lacede le isole Falkland al Regno Unito 1901 - Muore sull'isola di Wight, la Regina ... Il blitz dei Nocs scatta all'. 1991 - Incendiati i pozzi petroliferi del Kuwait . Sotto accusa ...1771 - Lacede le isole Falkland al Regno Unito 1901 - Muore sull'isola di Wight, la Regina ... Il blitz dei Nocs scatta all'. 1991 - Incendiati i pozzi petroliferi del Kuwait . Sotto accusa ...Una notizia che sconvolge il mondo dell'atletica leggera: la spagnola Alba Cebrián muore a seguito di un arresto cardiaco. Come riportano diversi media ...Saverio Costanzo è tornato al cinema con Finalmente l’alba. E no, non è mai stato solo il figlio di Maurizio, giornalista di razza e conduttore televisivo scomparso il 24 febbraio 2023. Il suo ...