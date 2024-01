Sostenibilità | l’uso di asfalto riciclato è al 60% Ma l’Italia è ancora sotto la media europea

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 22 gennaio 2024) In Italia la tendenza al riciclo delle pavimentazioni stradali continua a crescere: nel 2023 il riuso ha generato un risparmio di oltre 10 milioni di tonnellate di materie prime. “Questo progresso è stato reso possibile grazie all’utilizzo del fresato d’, il materiale derivante dalla rimozione delle pavimentazioni stradali, che ha consolidato in Italia un tasso di recupero del 60%”, spiega Siteb, (Associazione Strade Italiane e Bitumi): un risultato che ha consentito di evitare l’utilizzo di 10 milioni di tonnellate di inerti e oltre 420 mila tonnellate di bitume. Tuttavia, il nostro Paese si collocaal didella, che si attesta attorno al 68% di recupero del fresato. “La stragrande maggioranza delle strade italiane è realizzata in, e il fresato ...