Sostegno | parla il ministro Locatelli | “Ci sono tanti docenti motivati che lo fanno con grande passione”

(Di lunedì 22 gennaio 2024) "Sulla continuità del, il tema è aperto da anni, so che ilValditara sta lavorando sulle risposte più opportune, per garantire a ragazzi e famiglie uno specificomirato, che venga riconosciuto dagli stessi insegnanti. Ciinsegnanti diche locon, non per tutti è così e dobbiamo fare in modo che sia competenza specifica sui ragazzi". L'articolo .

Sitanto di lotta alla denatalità ed il vuoto assistenziale che riguarda i disturbi ... per la formazione del personale specializzato e per darealle famiglie: chi si prende cura del ...Un modello di cui siè qualcosa che somiglia alll'Aiea. Per l'energia nucleare, abbiamo ... e ilè stato quasi universale. Penso che questo non ci salverà da tutto: ci saranno ancora ...Il Gip di Firenze manda le carte su Cappato, Lalli e Maltese alla Corte. E potrebbe far fare un passo in avanti al diritto, mentre la politica litiga di nuovo ...Un’altra realtà udinese in prima linea quando si parla di accoglienza è Oikos Ets, impresa sociale che gestisce diverse strutture e che si impegna in eventi, campagne e attività contro il razzismo e a ...