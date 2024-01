Sorpreso dai carabinieri ad asportare gasolio | arrestato

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 22 gennaio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiIdella Stazione di Flumeri hanno tratto in arresto in flagranza di reato un 48enne della provincia di Napoli, ritenuto responsabile di “Furto aggravato”. I fatti si sono verificati nella serata di sabato: la pattuglia era già impegnata in un servizio di controllo del territorio, quando, notato uno strano movimento all’interno di un’area adibita a parcheggio di mezzi pesanti, ha proceduto al controllo. Vistosi scoperto, il 48enne ha abbandonato sul posto delle taniche piene die ha tentato di allontanarsi, venendo prontamente bloccato dai militari dell’Arma. L’immediata attività ha permesso di rinvenire altre taniche piene di carburante, già caricate sull’auto presa a noleggio in mattinata dal presunto responsabile del furto. La refurtiva, per un totale di circa 350 litri di, è ...